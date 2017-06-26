Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ одобрил законопроект о наделении жильцов правом платить за коммунальные услуги их поставщикам в обход управляющих компаний (УК), пишет "Парламентская газета".

Инициатором проекта выступила Волгоградская областная дума. Отмечается, что посредничество УК позволяет им отбирать эти деньги.

"Собственники и наниматели жилья вносят плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, если иное не предусмотрено настоящим кодексом", — такова поправка волгоградцев в Жилищный кодекс.

Изменения направлены на борьбу с однодневками, которые получают многоквартирный дом в управление, чтобы собрать платежи и прекратить свою деятельность. Инициаторы документа отмечают, что подобная схема часто используется недобросовестными посредниками.

"Они не имеют сложного и дорогостоящего оборудования, не вырабатывают электричество, не подают воду, зато оперируют значительными денежными средствами и могут легко скрыться как от покупателя, заплатившего за товар, так и от доверившего им продавца", — отмечается в обосновании к инициативе.

В профильном комитете добавили, что если платить за свет и воду напрямую, то легче и спросить за их качество. В настоящее время соответствующие претензии поступают получателю платежа — управляющей компании, хотя, например, за достаточно горячую воду отвечает не она.

В обратном случае - когда недоплачивают жильцы, добросовестные УК вынуждены оплачивать недостачу за свой счёт, хотя жилец задолжал не им, а, например, предприятиям водоканала.

"Комитет поддерживает переход на прямые отношения между жильцами и ресурсоснабжающими организациями…", — говорится в его заключении.

В документе также предлагается оговорить ко второму чтению и право жильцов на сохранение действующей — посреднической - схемы, если они считают свою УК надежной.