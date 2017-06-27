Ежегодно в Алтайском крае в ловушки мошенников попадают сотни людей. Чаще пожилые люди, но жертвой обмана может стать каждый. Сотовые телефоны, электронная почта, банковская карта — эти средства делают нас более мобильными, но в то же время более уязвимыми для обмана. Так что начеку нужно быть всегда. О старых и новых схемах обмана порталу Amic.ru рассказал начальник отдела по раскрытию резонансных преступлений управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю, подполковник полиции Евгений Прохоров.

Все способы мошенничества можно разделить на два вида:

- носят массовый характер, но суммы ущерба не слишком большие;

- встречаются более редко, но имеют более серьезные финансовые последствия.

Хочу купить товар, но я не в городе

Начинается эта распространенная афера, как показывает многолетний опыт правоохранительных органов, с размещения объявления на "Авито", "Юле" или других аналогичных ресурсах. Именно информацией с таких платформ, к сожалению, зачастую пользуются не только добросовестные продавцы и покупатели, но и потенциальные мошенники. В течение суток-двух продавцу поступает звонок от "потенциального клиента". И вот он без ума от вашего предложения, даже готов купить товар чуть дороже. Но вот беда: покупатель не в городе и подъехать лично не сможет. Однако предлагает внести предоплату. Для этого владельцу той "нужной" вещи необходимо всего лишь сходить в банкомат.

Согласно статистике, большинство людей чаще всего пользуются услугами мобильного банка, поэтому функции банкоматов обычно для нас ограничиваются снятием денежных средств. Чего не скажешь о мошенниках – они владеют этими знаниями в совершенстве и попытаются ввести в заблуждение потенциальную жертву. Главное для них – убедить собеседника подойти к банкомату, ввести номер своего телефона для смены доступа к личному кабинету, а также заставить продиктовать секретный код. Все это завуалировано, и человек, предвкушая выгодную сделку, не отдает себе отчета в том, что происходит.

"Часто пострадавшие рассказывают, что мошенники обещают внести предоплату, но им просят предоставить подтверждение, что это именно карта продавца. Для этого нужно провести ряд манипуляций. Вместо номера счета диктуют номер телефона. Но произносят не так, как мы привыкли его слышать, а по две цифры, и это сбивает с толка. (89-13-…). Далее просят продиктовать код, по которому они наконец поймут, что все прошло удачно, на деле это ключ для подключения другого номера к мобильному банку", — рассказывает алгоритм Евгений Прохоров.

Нередко жителям региона приходят SMS с информацией о блокировке банковской карты и просьбой перезвонить по указанному номеру. И вновь лже-оператор говорит об острой необходимости идти к банкомату. Далее история раскручивается по уже известному сценарию.

Рекомендация: для перевода денежных средств покупателю достаточно знать только цифры на лицевой стороне карты. Никогда ни под каким предлогом не соглашайтесь идти к банкомату.

Платная услуга МТС

Новый способ мошенничества, с которым жители Алтайского края столкнулись пару месяцев назад, связан с "оператором сотовой связи". В полицию поступило 20 заявлений от пострадавших.

Схема работает так: псевдослужба поддержки МТС на телефон рассылает сообщения о несанкционированном подключении платной услуги. Произошло это якобы после технического сбоя. Для отказа от ненужной услуги придется звонить в колл-центр. Телефон указан в этом же сообщении. Преступники идут на ухищрения: абонент даже слышит привычную музыку, автоменю информирует, что скоро ответит первый освободившийся оператор.

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В итоге Николай (или Елена, это не важно) подтверждает факт подключения платной услуги. В ходе диалога неожиданно оператор обнаруживает, что месяцами вирусная программа с вашего счета ежедневно списывала деньги (этого еще не хватало). За это время набежала сумма в три тысячи рублей. Чтобы вернуть их назад, необходимо сообщить цифры на лицевой стороне карты, срок ее годности, ФИО владельца и цифры на обороте карты. В итоге деньги, которые есть на карте, исчезают.

Рекомендация: Никому не сообщайте данные банковских счетов. Пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты) от кредитки нельзя сообщать даже работникам банка.

Экстрасенсы и гадалки



Это вызывает удивление, но в наши дни мошенничества совершаются и с помощью телевидения. Существуют специальные цифровые каналы, которые рассказывают о целителях, знахарях, экстрасенсах, которые могут круто изменить вашу жизнь. Люди звонят за помощью на горячую линию самостоятельно.



В Алтайском крае на эти уловки чаще всего попадаются одинокие люди и пенсионеры. И тут суммы ущерба довольно крупные. Месяц назад житель Барнаула, разыскивающий дальнего родственника, перевел таким шарлатанам 400 тысяч рублей: сначала на изготовление хрустального шара судьбы, затем за чистку кармы. В итоге родственник домой так и не вернулся, а человек лишился сбережений.

Рекомендация: не стоит верить в чудесное избавление с помощью магии. Нужно жить в реальном мире. Если вы боитесь оказаться в такой ситуации, лучше откажитесь от просмотра подобных каналов.

Компенсация с налогом и неизлечимые болезни

Эти люди не верят в гадалок, но могут с легкостью перевести 100 тысяч за волшебную таблетку, которая превратит бабушку в девушку, или магнитный браслет, который избавит от головных болей и давления. Заказы приходят, но только толка от них никакого. А при обращении в такие фирмы там ведется система учета.



Спустя 6-12 месяцев на связь с клиентом выходят "правоохранительные органы". Преступники рассказывают о громком задержании группы мошенников, которые занимались реализацией некачественных препаратов. "Вы тоже есть в их базе, вы там что-то покупали? И вам не помогло? Тогда положена компенсация!" - уже второй раз заманивают в свои сети людей мошенники.

Преступники называют сумму компенсации до 500 тысяч рублей. Но, ссылаясь на то, что это будет доход, просят заплатить 13%. Люди идут на это и добровольно переводят деньги.



В эту же ловушку попадаются и люди, которые "выиграли" автомобиль, квартиру, путешествие.

В прошлом году в Алтайском крае было шесть случаев, когда люди перевели от 400 рублей до миллиона за якобы лечение очень опасного заболевания. Людям по телефону предлагали принять участие в бесплатной медицинской диагностике и продиктовать показатели своих анализов. Спустя несколько дней перезванивал главврач этой столичной клиники и диагностировал очень серьезное заболевание, которое является заразным. Спасение можно было найти только в этой клинике. За шанс на спасение люди переводили крупные суммы денег.

Рекомендация: Не нужно никуда бежать. Успокойтесь. Здраво оцените ситуацию, поговорите со своими родными. Мошенники будут давить, говорить, что действовать нужно срочно, но на один звонок не уйдет много времени.



Удар по бизнесу



В Алтайском крае появился новый вид мошенничества, связанный с аграрным сектором. От действий злоумышленников уже пострадали восемь человек. Размер ущерба колеблется от 200 тысяч до миллиона рублей.



"Схема работает так: преступники находили продавцов зерна и предлагали хорошую цену за товар. Используя электронные или факсимильные подписи, заключали договор по поддельным документам с поставщиком от лица фирмы, которая об этом ничего не подозревала. Далее преступники просили отгрузить одну машину, а пока она будет ехать, обещали заплатить всю сумму по договору. В этот же день мошенники реализовывали товар по заниженной цене и исчезали", — рассказывает Евгений Прохоров.

Другие алтайские крестьяне попали на уловку "дилеров", взломавших сайт одного из крупнейших российских заводов по продаже минеральных удобрений. Всем клиентам, которые были в базе завода, разослали коммерческие предложения. Купить у проверенного поставщика без очереди и со скидкой минеральные удобрения хотели многие. Зеркальная копия сайта-оригинала, компетентность специалистов – все это заставило 12 человек перевести деньги за поставку товара. Общая сумма ущерба — 30 миллионов рублей.





Рекомендация: никогда не отгружайте товар, пока не получите плату за него. Внимательно проверяйте реквизиты компании и помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. Лучше несколько раз проверить информацию, почитать отзывы в интернете, по возможности договориться с потенциальным партнером о личной сделке.



Родственник в беде



Одной из самых старых мошеннических схем являются звонки, в которых мошенник представляется дочерью, внуком или другим родственником. Говорит, что попал в беду.

"Чаще всего такие звонки совершаются ночью, и разговор с мнимым родственником длится очень короткое время. "Мама, мама, это я" – "Коля, это ты?" Все, связка сработала, и преступник уже знает нужное имя. Я в полиции, помоги мне. Дальше разговор уже ведет лже-сотрудник полиции. Жертве, например, рассказывают, что сын сильно кого-то избил, пострадавший при смерти. Родственники готовы закрыть вопрос, но за деньги. Их нужно перевести на карту или передать курьеру", — рассказывает, как работает схема мошенников, Евгений Прохоров.

Рекомендация: нужно во время разговора с мошенниками попросить снова дать трубку вашему родственнику. После звонка не спешите бежать переводить деньги, сначала позвоните на личный телефон вашему родственнику. Если родственник, якобы попавший в беду, не берет трубку, позвоните другому человеку. Не соглашайтесь отдавать деньги незнакомым людям.



Займи денег

Распространены в Алтайском крае случаи, когда мошенники взламывают страницы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Далее пользователям из списка контактов злоумышленники рассылают просьбу занять денег. Как правило, это суммы 1-5 тысяч рублей. Люди скидывают на указанные реквизиты деньги. И только спустя время понимают, что перевели деньги в никуда.



Рекомендации: перед тем, как перевести деньги и спасти друга, позвоните и уточните, на какие нужды нужны деньги. Или задайте в переписке вопросы, ответы на которые знает только ваш товарищ.

Вирусы

Кстати, не обязательно быть доверчивым, чтобы попасть на удочку мошенников. Один из способов кражи денег с банковской карты — заражение мобильного телефона, на котором установлено приложение "мобильный банк", вирусной программой. Для того чтобы открыть доступ, преступникам к своему кошельку достаточно перейти по вирусной ссылке. После преступники дистанционно могут списать деньги с карты своей жертвы.

Согласно статистике, в 2016 году большинство заражений телефонов происходило при самостоятельном визите зараженных сайтов. Чаще всего они были порнографической направленности. После заражения жители Алтайского края даже не подозревали об этом, так как в 95% случаев SMS о снятии денег с карты не поступали.

В этом преступники модифицировались и сделали ставку на массовую рассылку SMS тысячам абонентов, размещающих объявления на базах Avito и "Юла". Многие из нас уже получали сообщения, в которых предлагают обмен на какой-то товар или заманивают взглянуть на совместное фото. На безобидные формулировки попадаются сотни людей. В конце этих сообщений всегда идет ссылка, содержание которой заразит ваш телефон вирусом и лишит денег на карте. Кстати, SMS о списании в этом году приходят, но обычно преступники делают это ночью, поэтому люди не успевают ничего предпринять, и деньги уходят на виртуальные счета.

Кстати, в этом случае у вас хорошие шансы получить свои деньги назад. И вернуть незаконно списанные средства должен банк. Это положение закреплено в ФЗ №161 "О национальной платежной системе". Не забудьте в течение суток обязательно уведомить о случившемся банк любым способом: лично (не забудьте поставить отметку на своем экземпляре заявления), звонок на горячую линию, заказным письмом с уведомлением.

На практике банки, не приняв никаких заявлений, отправляют пострадавших в полицию. Сутки истекают, и потом банки просто разводят руками.

"В полиции, безусловно, примут заявление, и мы будем работать на раскрытие, но в первую очередь напишите заявление в банк. Это норма гражданского права, которая позволит вам возместить ущерб с банка. Если банк отказывает в компенсации, можно обратиться в гражданский суд, и у вас будут большие шансы.

В суд можно обратиться, даже если вы не заметили списание в течение суток. В Барнауле уже есть случаи, когда люди выигрывали такие дела.

Рекомендация: никогда не переходите по сомнительным ссылкам, своевременно обновляйте антивирусные программы на телефоне.