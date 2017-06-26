Руководство крупнейшей в Чехии АЭС "Темелин" извинилось за проведенный на станции конкурс красоты, сообщает РИА Новости.
Ранее на странице АЭС в Facebook появились фотографии девушек в бикини и касках — финалисток национального конкурса "Выпускница-2017". Той, чье фото наберет больше всего лайков, компания предложила двухнедельную стажировку.
Общественность сочла конкурс неэтичным. Якобы одна из девушек получит карьерное продвижение не за профессиональные качества, а за привлекательную внешность.
В результате руководство станции принесло извинения и объявило, что предложит стажировку всем участницам.
"Конкурс был нацелен на продвижение технического образования. Если его первоначальное видение вызывало сомнения или беспокойство, мы очень сожалеем", — говорится на странице компании в Facebook.
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