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Конкурс красоты провели на АЭС в Чехии с наградой в виде стажировки

, ИА "Амител"
Общественность сочла конкурс неэтичным

Фото: facebook.com/ICTemelin/

Руководство крупнейшей в Чехии АЭС "Темелин" извинилось за проведенный на станции конкурс красоты, сообщает РИА Новости.

Ранее на странице АЭС в Facebook появились фотографии девушек в бикини и касках — финалисток национального конкурса "Выпускница-2017". Той, чье фото наберет больше всего лайков, компания предложила двухнедельную стажировку.

Общественность сочла конкурс неэтичным. Якобы одна из девушек получит карьерное продвижение не за профессиональные качества, а за привлекательную внешность.

В результате руководство станции принесло извинения и объявило, что предложит стажировку всем участницам.

"Конкурс был нацелен на продвижение технического образования. Если его первоначальное видение вызывало сомнения или беспокойство, мы очень сожалеем", — говорится на странице компании в Facebook.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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