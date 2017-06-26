В Москве женщина в таком виде пришла в отделение Сбербанка на Дмитровском шоссе, сообщает паблик MASH.
Сотрудники банка, как отметили очевидцы, без проблем обслужили клиенту с розовой сумочкой в руках. После она ушла.
В банк женщина обратилась чтобы снять наличные. В соцсетях гадают, на что именно женщине потребовались деньги.
На данный момент не сообщается, что стало причиной такого поведения. Также нет данных, вышла ли она в таком виде из дома или решила шокировать только посетителей Сбербанка.
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