Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назвал себя фанатом президента России Владимира Путина, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание Ole.
"Мы вновь пообщаемся с Путиным. Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира — 2018, который состоится в России. Я фанат Путина и с радостью откликнусь на просьбу. Со мной уже связывались пару месяцев назад, но важно обсудить вопрос на личной встрече с президентом", — сказал Марадона.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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