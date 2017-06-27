Сечин спрогнозировал ситуацию при сохранении цены на нефть в $40

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в статье, опубликованной в газете "Известия", рассказал о последствиях длительного сохранения цен на нефть на уровне 40 долларов. По его словам, при этой ситуации половина производства в мире будет убыточна.
"Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна", — отмечает Сечин.
По его словам, сохранить устойчивость при низких ценах на нефть смогут только те производители, которые имеют относительно низкие издержки — это проекты в РФ, Саудовской Аравии, США, Иране. Остальные, по его мнению, будут вынуждены уйти.
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