Сечин спрогнозировал ситуацию при сохранении цены на нефть в $40

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в статье, опубликованной в газете "Известия", рассказал о последствиях длительного сохранения цен на нефть на уровне 40 долларов. По его словам, при этой ситуации половина производства в мире будет убыточна.
"Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна", — отмечает Сечин.
По его словам, сохранить устойчивость при низких ценах на нефть смогут только те производители, которые имеют относительно низкие издержки — это проекты в РФ, Саудовской Аравии, США, Иране. Остальные, по его мнению, будут вынуждены уйти.
Комментарии
Одно трепло уже вешало, что весь мир рухнет, если нефть ниже 80 опустится. Теперь и это ему вторит... А тем временем в Китае цена на бензин шестой раз в связи с падением мировых цен на нефть снижается с начала 2017г
http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/236971-kitaj-v-shestoj-raz-sokrashchaet-tseny-na-benzin-i-dizel-za-2017-god
Если в рублях, то литр бензина там стоит 16р 26к.