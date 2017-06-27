"Яндекс" проанализировал самые популярные кулинарные запросы россиян. Оказалось, что чаще всего жители России ищут блюда из курицы, на втором месте — из картофеля, на третьем — слово "мясо". Результаты исследования поисковых запросов своих пользователей опубликовала компания.

Данные собраны за период с апреля 2016 г. по март 2017 г. Как говорится в сообщении компании, каждый месяц поисковик обрабатывает запросы от порядка 30 млн пользователей на кулинарную тематику, и чаще всего ищут различные блюда из курицы.

"Самый главный продукт, из которого чаще всего хотят что-нибудь приготовить пользователи Яндекса, - курица. Каждую неделю Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами "курица" или "куриный". Больше всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу — но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего", — говорится в сообщении.

На втором месте по числу обращений оказались запросы со словом "картошка", а на третьем — со словом "мясо".

Кроме того, анализ проводился по названиям блюд. Наиболее часто ищут рецепты различных салатов, особенно "Цезаря" с курицей и салата из крабовых палочек, затем следуют различные торты, а тройку лидеров по запросам замыкают супы. Блины оказались на шестом месте (после пирогов и соусов).

Пицца по популярности в поиске обогнала оладьи: пицца оказалась на 13-м месте, а оладьи идут на 14-м.

Также представлена усредненная статистика по числу запросов, связанных с едой и кулинарными рецептами, в зависимости от месяца года. Самые большие и заметные пики приходятся на предновогодние недели и конец апреля — начало мая: перед Новым годом русскоязычные пользователи ищут рецепты оливье, холодца и салатов с ананасами, а ближе к Пасхе - рецепты пасхи и куличей.