Журнал Time признал президента США Дональда Трампа одним из самых влиятельных людей в интернете, сообщает РБК.
Главу государства сравнили с писателем О. Генри, так как президент часто публикует ироничные высказывания на страницах соцсетей. В издании отмечают, что некоторые его едкие сообщения теперь вредят ему как президенту. Между тем он остается самым читаемым политиком в соцсетях.
Также в этот список вошел Алексей Навальный. Издание считает, что своими роликами, опубликованными на YouTube, он смог прорвать "блокаду Кремля". Кроме этого, автор статьи утверждает, что тем самым он "вдохновил массовые антикоррупционные протесты".
Также в список влиятельных людей мира вошла сирийская девочка Бану Алабед. Именно она писала сообщения в социальных сетях из осажденного правительственной армией восточного Алеппо.
Комментарии
6 марта 2015
Журнал Time включил Алексея Навального в тридцатку самых влиятельных пользователей интернета в мире. Список опубликован на сайте журнала.
Странно, а почему тогда в Думе в качестве влиятельных блогеров присутствуют какая-то девочка из ванны с чипсами и дочка Пескова? На что они влияют?
27.06.2017 08:45
- гость -
у этой "девочки из ванны" 3 миллиона подписчиков.
у Альоши со всеми его бот-накрутками лям набрался после неДимона.