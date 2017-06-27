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Молодого человека обвиняют в убийстве барнаульского юриста брючным ремнем

, ИА "Амител"
До этого обвиняемый избил свою жертву молотком

Фото: zrk.in.ua

Молодого жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве 46-летнего юриста из Барнаула, которого злоумышленник сначала избил молотком, а затем задушил брючным ремнем.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 3 февраля этого года 22-летний парень познакомился с потерпевшим. Затем в его квартире он нанес юристу несколько ударов молотком по голове, а затем задушил его ремнем.

В СКР уточняют, что на такой поступок обвиняемого подтолкнули "внезапно возникшие личные неприязненные отношения". Мужчина скончался на месте преступления.

Затем злоумышленник решил похитить из квартиры компьютерную технику, телефоны, ювелирные изделия, наручные часы и наличные средства. После этого молодой человек скрылся с места происшествия.

В настоящее время по уголовному делу собраны доказательства, материалы направлены в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2017 09:07
- гость -

Запретить рючные ремни! Тем более, что и террористы ими тоже пользуются!

0  0
27.06.2017 09:17
месный

27.06.2017 09:07
- гость -
правильно! как террорист террористить будет когда у него на ходу штаны будут спадывать , у него одна забота будет, подтягивать или держать их постоянно, не до террористинья будет.

0  0
27.06.2017 09:17
Гость

Жалко Анатолия. Такая нелепая смерть. Хороший был человек

0  0
27.06.2017 09:21
- гость -

3 февраля этого года 22-летний парень познакомился с потерпевшим. Затем в его квартире

дружить пошли?

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