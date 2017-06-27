Фото: zrk.in.ua
Молодого жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве 46-летнего юриста из Барнаула, которого злоумышленник сначала избил молотком, а затем задушил брючным ремнем.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, незадолго до преступления 22-летний парень познакомился с потерпевшим. 3 февраля , находясь в квартире юриста, он нанес ему несколько ударов молотком по голове, а затем задушил ремнем.
В СКР уточняют, что на такой поступок обвиняемого подтолкнули "внезапно возникшие личные неприязненные отношения". Мужчина скончался на месте преступления.
Затем злоумышленник решил похитить из квартиры компьютерную технику, телефоны, ювелирные изделия, наручные часы и наличные средства. После этого молодой человек скрылся с места происшествия.
В настоящее время по уголовному делу собраны доказательства, материалы направлены в суд.
Комментарии
Запретить рючные ремни! Тем более, что и террористы ими тоже пользуются!
27.06.2017 09:07
- гость -
правильно! как террорист террористить будет когда у него на ходу штаны будут спадывать , у него одна забота будет, подтягивать или держать их постоянно, не до террористинья будет.
Жалко Анатолия. Такая нелепая смерть. Хороший был человек
3 февраля этого года 22-летний парень познакомился с потерпевшим. Затем в его квартире
дружить пошли?
Он был свободнопрактикующим юристом и мог принимать клиентов дома, если нужно было срочно решить вопрос. Открытый был человек. А ваши намёки не уместны
никаких намеков, а только желание докопаться до истины.
вы всех первых встречных домой зовете?
Может не качественно адвокатил?
Ещё раз говорю, клиент мог просто например попросить срочно передать документы. Анатолий был открытым и отзывчивым человеком. Сам давно был у него клиентом и один раз так передавал документы. Ситуации бывают разные. Не нужно сразу думать о том, на что вы намекаете
повторю для особо упертых, никаких намеков. только желание докопаться до истины.
Ну да, "парень познакомился с потерпевшим. Затем в его квартире" какбе говорит нам о том, что это был клиент, ага. Тут или журналисты врут, или гомосятина налицо. Пригласил выпить, потом начал намекать на гомосятину, а паренёк попался не из тех.
картина напоминает случай с неким адвокатом Геннадием, который был очень известен в Барнауле в начале нулевых.
на этой же теме погорел... в смысле жизни лишился.
познакомился, квартира, внезапно вспыхнувшие личные неприязненные отношения...
Анатолий вел резонансные дела, часто ходил по грани. Допускаю, что многим мешал. Искать этих бенефициаров возможно никому не надо. Проще найти этого молодого парня и изобразить то, на что вы тут намекаете. А я не верю
27.06.2017 09:53
Гость
По вопросам веры обращайтесь в церковь. А мы всего лишь обсуждаем статью.
Анатолий вел резонансные дела, часто ходил по грани. Допускаю, что многим мешал
Прямо Кучерена и Падва местного разлива. Два в одном. Хватит светлосиних покрывать.