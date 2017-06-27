Жители поселка Школа садоводов в Барнауле жалуются, что уже около суток в домах нет ни света, ни воды. Об этом ИА "Амител" рассказал местный житель Роман.
По его словам, несколько многоэтажных домов находятся без электро- и водоснабжения. В частности, речь идет о доме на Змеиногорском тракте, 120. По словам читателя ИА "Амител" , в таком же положении находится и местный детский сад.
Мужчина говорит, что в домах от отсутствия электричества уже начали течь холодильники.
Комментарии
В школе летом каникулы. Зачем там электрический ток?Садоводство не подразумевает использования этой энергии.. Растениям нужен солнечный свет. Об чём речь?
поселок так называется! Школа Садоводов, в настоящее время используется сокращенное название пос.Садоводов... и мало того, это многоквартирные жилые дома 10-12 этажные здания
некоторые особливо умные по названию поселка определяют его принадлежность к сельскому хозяйству. А что это район города - пофиг. Яснодел - в поселке Авиаторов самолеты стоят, на Казенной заимке тюрьма для заемщиков