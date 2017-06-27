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Экс-сотрудник Государственной инспекции Алтайского края вместе со своим знакомым обвиняются во взяточничестве, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По информации правоохранителей, в период с октября 2015 по декабрь 2016 года обвиняемый получал от представителей разных фирм незаконное вознаграждение в размере от 40 до 400 тысяч рублей.
Взятки он брал, осуществляя государственный строительный надзор. Деньги полагались либо за незаконные действия, либо бездействие, сводящиеся к выполнению положительных итоговых проверок с выдачей заключений на ввод объектов в эксплуатацию.
Чтобы облегчить процесс получения взяток и избежать личных переговоров, сотрудник Госинспекции привлек в качестве посредника своего знакомого.
В декабре 2016 года оба обвиняемых были задержаны. В данный момент завершается следствие по этому уголовному делу.
Комментарии
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