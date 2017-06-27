Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил местных жителей с Днем молодежи, который празднуют в России 27 июня. Текст поздравления опубликован на официальном сайте ведомства.
В своем поздравлении чиновник отметил, что молодость – самое прекрасное время. Но также это и ответственное время, ведь именно в молодости решается будущее людей.
"Чтобы достичь счастья, успеха, материального благополучия, надо долго и упорно трудиться, настойчиво идти к намеченной цели. В нашем городе очень хорошая молодежь. Молодые барнаульцы добиваются высоких результатов в учебе, труде, общественной деятельности. Юные спортсмены и музыканты приносят славу нашему городу на соревнованиях и творческих форумах краевого, всероссийского и международного уровней",- сказано в поздравлении.
Также градоначальник пожелал всем барнаульцам счастья и здоровья. Сергей Дугин отметил, что важно в течение всей жизни сохранять присущие молодости задор, энергию, уверенность в своих силах.
Напомним, в Барнауле празднование Дня молодежи прошло в субботу, 24 июня. Праздничные мероприятия были проведены на площади Сахарова.
Комментарии