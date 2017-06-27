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Проезд в Барнауле можно будет оплатить с помощью брелоков и смартфонов

, ИА "Амител"
Городские власти думают над введением новых механизмов платы за использование услуг общественного транспорта

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Система оплаты проезда в барнаульском общественном транспорте в ближайшее время может пережить модернизацию — помимо электронных карт, в перспективе заплатить за услуги можно будет брелоками и посредством смартфонов.

Данный вопрос, как сообщили в пресс-центре городской администрации, обсуждался в ходе еженедельного совещания руководителей городских служб. В мэрии отмечают, что пассажирам в ближайшей перспективе хотят предоставить возможность платить за проезд бесконтактными банковскими картами.

Кроме того, обсуждается внедрение еще одной новинки — оплаты с помощью смартфона. Такой механизм оплаты услуг уже внедрен в некоторых магазинах города.

А уже летом этого года муниципальное предприятие "Центртранс" намерено запустить новый вид электронного средства платежа в виде транспортного брелока, основным преимуществом которого является компактность.

Напомним, система электронной оплаты проезда в краевой столице была введена в декабре прошлого года. Специальным оборудованием оснастили уже 370 автобусов, 144 трамвая и 52 троллейбуса.

Пополнить транспортные карты можно в 122 пунктах — 15 киосках "Лига-Пресс", одном киоске "Роспечать-Алтай", 19 отделениях "Почты России" и 87 банкоматах Сбербанка.

Всего с 1 декабря 2016 года в краевой столице реализовано 44 568 транспортных карт. При этом ежемесячно активируется более 13 тысяч пенсионных транспортных карт, в то время как ранее число реализованных проездных билетов не превышало 11 тысяч в месяц.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2017 09:55
гость

Больше думать-то не о чем...

0  0
27.06.2017 10:07
- гость -

А смысл? Брелок, карта, смартфон - ежели для пополнения счета придется тащиться куда-то фиг знает куда и стоять в очереди, то...

0  0
27.06.2017 10:09
- гость -

о бесконтактных банковских картах, смартфонах речи идти не может. Нужно было головой думать когда организовывали проект. Существующие бесконтактные считыватели не сертифицированы платежными системами, да и протокол NFC они не поддерживают. А денюжка заплачена.

0  0
27.06.2017 10:11
- гость -

27.06.2017 10:09
- гость -
Головой оне думали о том, как поднять плату за проезд и как положить что-то себе в карман. Думать еще о чем-то - это перебор)))

0  0
27.06.2017 10:13
- гость -

Ежедневно передвигаюсь на 53 маршруте. Валидатором кондуктор пользуется через раз, в случае если предъявляется транспортная карта или электронный проездной. С чем это связано?! По старинке проще выручку не показывать? О каких брелках и смартфонах вообще тогда идет речь!

0  0
27.06.2017 10:15
- гость -

По старинке проще выручку не показывать?

Само собой. Кондуктор с водилой кидают хозяина, хозяин кидает налоговую.

0  0
27.06.2017 10:51
danilion

когда статистику сделают? когда можно следить где, когда и на какую сумму использовалась карта? когда сделают пополнение ч\з сбербанк онлайн? когда отменят тупой срок действия карт в 1 год? может сделать приложение для смартфона где все это можно задействовать?

0  0
27.06.2017 10:57
- гость -

карта работает в офф-лайне, её дистанционное пополнение невозможно. Такова специфика проекта. Все равно придется иди к месту записи инфо о пополнении на карту.

0  0
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