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Система оплаты проезда в барнаульском общественном транспорте в ближайшее время может пережить модернизацию — помимо электронных карт, в перспективе заплатить за услуги можно будет брелоками и посредством смартфонов.

Данный вопрос, как сообщили в пресс-центре городской администрации, обсуждался в ходе еженедельного совещания руководителей городских служб. В мэрии отмечают, что пассажирам в ближайшей перспективе хотят предоставить возможность платить за проезд бесконтактными банковскими картами.

Кроме того, обсуждается внедрение еще одной новинки — оплаты с помощью смартфона. Такой механизм оплаты услуг уже внедрен в некоторых магазинах города.

А уже летом этого года муниципальное предприятие "Центртранс" намерено запустить новый вид электронного средства платежа в виде транспортного брелока, основным преимуществом которого является компактность.

Напомним, система электронной оплаты проезда в краевой столице была введена в декабре прошлого года. Специальным оборудованием оснастили уже 370 автобусов, 144 трамвая и 52 троллейбуса.

Пополнить транспортные карты можно в 122 пунктах — 15 киосках "Лига-Пресс", одном киоске "Роспечать-Алтай", 19 отделениях "Почты России" и 87 банкоматах Сбербанка.

Всего с 1 декабря 2016 года в краевой столице реализовано 44 568 транспортных карт. При этом ежемесячно активируется более 13 тысяч пенсионных транспортных карт, в то время как ранее число реализованных проездных билетов не превышало 11 тысяч в месяц.