Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
Система оплаты проезда в барнаульском общественном транспорте в ближайшее время может пережить модернизацию — помимо электронных карт, в перспективе заплатить за услуги можно будет брелоками и посредством смартфонов.
Данный вопрос, как сообщили в пресс-центре городской администрации, обсуждался в ходе еженедельного совещания руководителей городских служб. В мэрии отмечают, что пассажирам в ближайшей перспективе хотят предоставить возможность платить за проезд бесконтактными банковскими картами.
Кроме того, обсуждается внедрение еще одной новинки — оплаты с помощью смартфона. Такой механизм оплаты услуг уже внедрен в некоторых магазинах города.
А уже летом этого года муниципальное предприятие "Центртранс" намерено запустить новый вид электронного средства платежа в виде транспортного брелока, основным преимуществом которого является компактность.
Напомним, система электронной оплаты проезда в краевой столице была введена в декабре прошлого года. Специальным оборудованием оснастили уже 370 автобусов, 144 трамвая и 52 троллейбуса.
Пополнить транспортные карты можно в 122 пунктах — 15 киосках "Лига-Пресс", одном киоске "Роспечать-Алтай", 19 отделениях "Почты России" и 87 банкоматах Сбербанка.
Всего с 1 декабря 2016 года в краевой столице реализовано 44 568 транспортных карт. При этом ежемесячно активируется более 13 тысяч пенсионных транспортных карт, в то время как ранее число реализованных проездных билетов не превышало 11 тысяч в месяц.
Комментарии
Больше думать-то не о чем...
А смысл? Брелок, карта, смартфон - ежели для пополнения счета придется тащиться куда-то фиг знает куда и стоять в очереди, то...
о бесконтактных банковских картах, смартфонах речи идти не может. Нужно было головой думать когда организовывали проект. Существующие бесконтактные считыватели не сертифицированы платежными системами, да и протокол NFC они не поддерживают. А денюжка заплачена.
27.06.2017 10:09
- гость -
Головой оне думали о том, как поднять плату за проезд и как положить что-то себе в карман. Думать еще о чем-то - это перебор)))
Ежедневно передвигаюсь на 53 маршруте. Валидатором кондуктор пользуется через раз, в случае если предъявляется транспортная карта или электронный проездной. С чем это связано?! По старинке проще выручку не показывать? О каких брелках и смартфонах вообще тогда идет речь!
По старинке проще выручку не показывать?
Само собой. Кондуктор с водилой кидают хозяина, хозяин кидает налоговую.
когда статистику сделают? когда можно следить где, когда и на какую сумму использовалась карта? когда сделают пополнение ч\з сбербанк онлайн? когда отменят тупой срок действия карт в 1 год? может сделать приложение для смартфона где все это можно задействовать?
карта работает в офф-лайне, её дистанционное пополнение невозможно. Такова специфика проекта. Все равно придется иди к месту записи инфо о пополнении на карту.
27.06.2017 10:57
- гость -
То есть заведомо мертворожденный проект.
Идея хорошая. У меня есть NFC. Только боюсь все как всегда будет через задницу...
Федеральные льготники по старинке ездят по бумажному проездному. Как распределяются федеральные деньги (дотация) между перевозчиками ? Между особо приближёнными?
Как распределяются федеральные деньги (дотация) между перевозчиками ? Между особо приближёнными?
палец, пол, потолок, форточка.