Сотрудники правоохранительных органов Барнаула задержали местных жителей, которых подозревают в краже мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что молодые люди увидели в одном из дворов припаркованный мотоцикл. Они решили похитить его и покататься. Для этого злоумышленники сломали трос и попытались завести транспортное средство. Но этого им сделать не удалось. Затем они попытались загрузить мотоцикл в багажник автомобиля, однако и этого не смогли сделать. Тогда угонщики зацепили мотоцикл и отбуксировали его в лес.
Там также транспортное средство не удалось завести. В итоге они просто его подожгли. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.
Злоумышленники задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
одним нарушителем ночной тишины меньше. двумя идиотами в городе тоже.
Кааак?!!! Как можно так поступить с Kawasaki!
у*роды.
не смогли украсть, так тогда всё равно уничтожили.
что за не люди...