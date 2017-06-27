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Судебный процесс по громкому уголовному делу экс-заместителя начальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова должен стартовать в июле.
Как сообщили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде краевой столицы, куда направлены материалы дела, первое заседание назначено на 10 июля.
"Материалы поступили, первое заседание назначено на 10:30 10 июля. Материалы находятся в производстве судьи Шалабоды Алексея Николаевича", — отметила представитель пресс-службы суда.
К слову, Алексей Шалабода является заместителем председателя Октябрьского районного суда.
Напомним, расследованием резонансного уголовного дела в отношении Андрея Арестова занималось краевое управление СКР.
По версии следователей, в прошлом году подчиненные Андрея Арестова расследовали уголовное дело о хищении средств материнского капитала.
Для возмещения причиненного ущерба в рамках следствия был наложен арест на квартиру и автомобиль фигуранта дела.
В этой связи знакомый полицейского предложил ему взятку в 700 тысяч рублей. Посредством этой суммы предлагалось решить вопрос об отмене ареста на квартиру. Кроме того, за взятку в два миллиона рублей со стороны правоохранителя было предложено решить вопрос о прекращении уголовного преследования.
Задержание высокопоставленного полицейского в январе 2017 года осуществили сотрудники регионального управления ФСБ.
Напомним и то, что изначально полисмена отправили под домашний арест, однако затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.