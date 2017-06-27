Жителя Алтайского края задержала полиция по подозрению в краже ювелирных изделий в Тальменке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, злоумышленник через веранду проник в частный дом и похитил четыре кольца и цепь с кулоном. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали его, а все ювелирные украшения изъяли и вернули хозяину.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за кражи.
Комментарии
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Ну что там про смех Васильевой?