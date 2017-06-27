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Барнаульская школьница получила срок за закладку наркотиков

, ИА "Амител"
Девушку задержали в тот момент, когда она делала закладку наркотиков

Фото: day.org.ru

17-летнюю жительницу Барнаула осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Известно, что весной этого года школьница в интернете познакомилась с неизвестным человеком, который рассказал ей, где находится оптовая закладка наркотиков. Девушка получила наркотик и  20 марта в безлюдном месте Ленинского района краевой столицы сделала тайник. Здесь ее и задержали правоохранители.

Во время личного досмотра у нее изъяли наркотическое средство в крупном размере общей массой 4,4 грамма. В результате девушку признали виновной. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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