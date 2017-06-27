17-летнюю жительницу Барнаула осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Весной этого года школьница познакомилась в интернете с неизвестным человеком, который рассказал ей, где находится оптовая закладка наркотиков. Девушка получила наркотик и 20 марта в безлюдном месте Ленинского района краевой столицы сделала тайник. Здесь ее и задержали правоохранители.
Во время личного досмотра у нее изъяли наркотическое средство в крупном размере общей массой 4,4 грамма. В результате девушку признали виновной. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Комментарии
Хорошая новость. Теперь надо до всех школьников это довести
Да уж, сажают только таких дурачков, а те, кто действительно этим торгуют, в действительно крупных объемах попивают коньячок, да посмеиваются.
Поди сами правоохранители и искали через сеть тупых школьниц.