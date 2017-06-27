Фото: Алтайский строительный портал
Барнаульский сереброплавильный завод, который недавно обрел нового собственника, достоин того, чтобы попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО, считает известный архитектор Александр Деринг.
Об этом он заявил в эфире программы "Мнение" ГТРК Алтай. Так, говоря о развитии территории завода, Деринг отметил: "По нашему проекту в главном здании сереброплавильного завода может быть одна из главных площадок города. Далее мы предлагаем на территории большой музейный комплекс и торгово-развлекательный комплекс".
По словам архитектора, в случае, если сереброплавильный завод будет отреставрирован, то в будущем он может быть включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Этот комплекс уникален. Нужно доказать это федеральному центру и просить деньги на восстановление комплекса", — уверен Александр Деринг.
Напомним, что новым собственником исторического комплекса стала компания "Матч". Владельцы завода уже заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими.
При этом новые собственники подчеркнули, что намерены соблюдать и социальные интересы.
Комментарии
чего он буровит?
какое уникальное?
он прям очевидно хочет вымутить бабла у федералов и потом его под шумок кластерной, туристической, горнозаводской тем пилить.
какое значение имеет камни этого заводишки? ну какое? там что происходило? открытия мирового значения, Да Винчи там картины писал? а может исторические личности там работали?
НЕТ.
НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ.
обычный провинциальный заводишко, с неприметными людьми, имен которых даже история не сохранила.