Авиабилеты из Барнаула в Сочи, Анапу и Иркутск авиакомпании "ИрАэро" обойдутся дешевле при их покупке в обе стороны. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Авиакомпания предлагает тарифы от 10 тысяч рублей для групп не менее пяти человек. Что касается перелета в Иркутск, то стоимость авиабилетов теперь не превышает стоимости железнодорожных билетов. Цена в одну сторону равна 3685 рублям. Стоимость перелета по маршруту Иркутск — Барнаул — Иркутск составит 7370 рублей.
Справки по телефону: 8-800-550-60-63.
Комментарии
А до Сочи то! сколько будет стоить?
Зачем мне в Иркутск?
стоимость в сочи туда обратно начинается от 26500 на человека
в сочи перелет только составит 26500, да я лучше в тай перелет и проживание 12 ночей стоит от 36500. вывод пошел этот сочи далеко далеко и еще дальше с такими дико дорогими ценами[/strong]
И море грязное и холодное, и нет пляжа - галька.
27.06.2017 11:58
гость
я согласен, что Сочи сейчас - это дорогое направление.
но помилуй Бог, что за клоповник вы нашли в Тае на 12 ночей за 36 рублей???
специально сейчас посмотрел: от 1 американского рубля в каску на 6 ночей в 3*
27.06.2017 12:00
- гость -
галечный пляж - это тоже пляж.
а уж море в Таиланде явно грязнее, чем Черное.