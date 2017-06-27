Руководитель московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в скором времени в столице появится еще два новых железнодорожных вокзала. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "М24".
По словам специалиста, первый вокзал возведут на Курском направлении железной дороги в Старосырово, а второй – на Киевском направлении в Санино. По его словам, от вокзалов будут идти параллельные ветки дороги, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. Также на этих линиях построят новые станции.
Жидкин уверен, что эта мера поможет "оптимизировать потоки жителей". У новых вокзалов появятся транспортно-пересадочные узлы. А у Старосырово построят новую дорогу и эстакаду.
Сейчас в столице действует девять железнодорожных вокзалов.
Комментарии
А как же летающие такси так рекламируемые в сети, может и до летающих поездов не далеко, зачем затрачиваться на рельсы или это так столетняя перспектива ))))))!!!