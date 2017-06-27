Специально к сезону загородного отдыха компания МТС приготовила уникальную акцию для владельцев спутниковых тарелок и тех, кто только подумывает подключиться. Теперь абоненты оператора смогут навсегда избавиться от абонентской платы за пользование спутниковым ТВ, отправив всего одно SMS-сообщение.

Сделать это можно следующим образом:

Если вы уже являетесь абонентом МТС, то проверьте, на какой тариф вы подключены. В акции участвуют тарифы Ultra, Smart, Smart+, "Smart Безлимитище+". Если вы пока не являетесь абонентом, можно перейти на МТС, оставив заявление на сайте mnp.mts.ru, или приобрести SIM-карту с тарифом из перечня выше в любом из салонов оператора.

Подключить спутниковое ТВ от МТС, если вы еще этого не сделали. Для этого нужно оставить заявку на сайте компании или в любом из салонов МТС. Чтобы воспользоваться 100%-ной скидкой на абонентскую плату, вам нужно выбрать вариант "аренда оборудования" и приобрести установочный комплект за 1200 рублей (цена в розничной сети МТС).

Для обнуления абонентской платы после установки оборудования нужно сделать следующее: берете мобильный телефон и смарт-карту, которая обеспечивает доступ к телеканалам – она обязательно устанавливается в приставку или САМ-модуль и идёт в комплекте с ними. С мобильного телефона, подключённого к одному из участвующих в акции тарифов, отправляете бесплатное SMS-сообщение на короткий номер 9543. В SMS не должно быть ничего, кроме номера смарт-карты – он написан на ней же, в нём должно быть 11 цифр. В ответ придёт подтверждение: "Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались в акции "Smart Спутник". И все – за спутниковое телевидение можно больше не платить, только за аренду оборудования, то есть ежемесячный платеж вместо 390 рублей будет 250 рублей.

Если вы давно являетесь абонентом спутникового ТВ от МТС и оборудование не арендовали, а выкупили, все равно есть способ сэкономить. Двадцать процентов от суммы ежемесячной платы за "спутник" можно вернуть на счет своего мобильного телефона, зарегистрировавшись на сайте акции 20.ssl.mts.ru и ежемесячно получая выгоду до 150 рублей.