Зоозащитники нашли в лесу в 60 км от Геленджика двух собак породы самоед, шерсть которых была выкрашена в ярко-розовый цвет. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, собаки являлись реквизитом для уличного фотографа. Он устраивал с ними платную фотосессию для отдыхающих. Но когда собаки "отработали свое", хозяева увезли их в лес, где бросили.
Зоозащитники считают, что, возможно, где-то есть еще и третья собака. Сейчас найденных животных хотят перевезти в Москву.
Отдыхающие на этом курорте говорят, что фотографы предлагают для съемок новых окрашенных щенков. Дело передано в правоохранительные органы.
Многие возможно уже слышали историю про розовых самоедов, и я хочу добавить только то насколько они были ласковыми, послушными, добрыми. Как они радовались, когда они увидели друг друга. И когда я их увидела, это было настолько неестественно, их розовый цвет, что я захотела тех людей, которые с ними это сотворили, самих выкрасить и выставить на набережной. Могу ещё добавить, что собаки очень зашуганы, просто случайно подняв руку вверх, они обе сразу прижухли к земле. Обе не хотели идти в машину, а когда мы их с мамой посадили, они ехали прижавшись друг к другу. Огромное спасибо всем тем людям, кто не остался равнодушным и помог и в будущем ещё поможет обрести этим двум чудам свой дом и любящих хозяев. #розовыесамоеды#hh_розовыесамоеды#помощь
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