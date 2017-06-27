Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Алтайскому краю
Садовод в Алтайском крае при проведении земляных работ откопал на своем участке десять артиллерийских снарядов, четыре из которых были в боевой комплектации, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
В ведомстве уточняют, что дачу молодой человек приобрел совсем недавно и на опасную находку наткнулся случайно. Сразу же после обнаружения снарядов он обратился в полицию.
На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН, спасатели и следственно-оперативная группа.
Саперы извлекли снаряды из земли и обезвредили их. Как рассказал один из бойцов инженерно-технической группы ОМОН, четыре снаряда были в боевой комплектации, а один из них и вовсе содержал маркировку "осколочно-фугасный".
Также известно, что ранее земельный участок, где обнаружили снаряды, принадлежал бывшему военному. Его родня продала дачу, не зная, что в земле находятся столь опасные предметы.
Комментарии
Ну и зря, мог бы сдать на пункт приема лома, денежки бы еще получил.
Это от танковой пушки Т-55 ...