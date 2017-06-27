В садах и на рынках уже появились первые ягоды, а значит, многие барнаульцы начнут готовить варенье. И практически у каждого есть свой любимый рецепт этого традиционного десерта. Корреспондент информационного портала Amic.ru узнал у известных персон города, какое варенье они предпочитают и какими секретами пользуются для того, чтобы оно получилось самым вкусным.
Рецепт абрикосового варенья от директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева
Что потребуется?
- Абрикосы с косточками
- Сахар
Как готовить?
Рецепт варенья из жимолости от директора Молодежного театра Алтая Ирины Лысковец
Что потребуется?
- Жимолость
- Сахар
Как готовить?
Ягоду нужно размолоть блендером и засыпать сахаром в пропорции 1:1. Поставить на плиту и довести до кипения. Варить, по совету Ирины Лысковец, лучше в медной посуде. А после закатать в банки.
Рецепт варенья из смородины от депутата Алтайского краевого Заксобрания (фракция "Справедливая Россия") Людмилы Сусловой
Что потребуется?
- Смородина
- Сахар
Как готовить?
Рецепт варенья из разных фруктов и ягод от депутата Алтайского краевого Заксобрания (фракция ЛДПР) Евгении Боровиковой
Что потребуется?
- Груши
- Яблоки
- Вишня
- Абрикос
- Сахар
Как готовить?
Рецепт варенья из кабачков от Евгении Боровиковой
Что потребуется?
- Кабачки
- Лимон
- Сахар
Как готовить?
Рецепт варенья из ревеня от главного редактора Amic.ru Оксаны Басауэр
Что потребуется?
- Ревень
- Апельсин — 2 шт.
- Сахар
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