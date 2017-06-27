В садах и на рынках уже появились первые ягоды, а значит, многие барнаульцы начнут готовить варенье. И практически у каждого есть свой любимый рецепт этого традиционного десерта. Корреспондент информационного портала Amic.ru узнал у известных персон города, какое варенье они предпочитают и какими секретами пользуются для того, чтобы оно получилось самым вкусным.

Рецепт абрикосового варенья от директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева

Что потребуется?

Абрикосы с косточками

Сахар

Как готовить?

Свежие абрикосы разделить на две дольки, вынуть косточки, разбить их и достать ядра. Вымочить в сахарном сиропе фрукты вместе с ядрами в пропорции 1:2. После поставить на плиту и довести до кипения.

Рецепт варенья из жимолости от директора Молодежного театра Алтая Ирины Лысковец

Что потребуется?

Жимолость

Сахар

Как готовить?

Ягоду нужно размолоть блендером и засыпать сахаром в пропорции 1:1. Поставить на плиту и довести до кипения. Варить, по совету Ирины Лысковец, лучше в медной посуде. А после закатать в банки.

Рецепт варенья из смородины от депутата Алтайского краевого Заксобрания (фракция "Справедливая Россия") Людмилы Сусловой

Что потребуется?

Смородина

Сахар

Как готовить?

Не перетирая ягоды, засыпать их сахаром в пропорции 1:2, дать постоять, после поставить на плиту и довести до кипения. Снять пенку и варить еще 20 минут.

Рецепт варенья из разных фруктов и ягод от депутата Алтайского краевого Заксобрания (фракция ЛДПР) Евгении Боровиковой

Что потребуется?

Груши

Яблоки

Вишня

Абрикос

Сахар

Как готовить?

Из вишни, яблок, груш и абрикосов убрать косточки, засыпать сахаром в пропорции 1:1, поставить на плиту и довести до кипения. После подержать на огне еще 20 минут.

Рецепт варенья из кабачков от Евгении Боровиковой Что потребуется? Кабачки

Лимон

Сахар Как готовить? Кабачки очистить и нарезать кубиками, можно натереть на терке, добавить лимон или апельсин и засыпать сахаром (на 1 кг кабачков нужно 1 кг сахара и 1 лимон). Поставить на плиту, довести до кипения. Немного подержать на огне и разлить по банкам.

Рецепт варенья из ревеня от главного редактора Amic.ru Оксаны Басауэр

Что потребуется?

Ревень

Апельсин — 2 шт.

Сахар

Как готовить?

Снять кожуру с апельсинов, мелко порезать и оставить на некоторое время, чтобы избавиться от лишних эфирных масел. Далее стебли ревеня очистить и нарезать. Все смешать и засыпать сахаром в пропорции 1:1. Дать постоять в течение шести часов, после перемешать и поставить на медленный огонь. После закипания варить массу еще 10 минут. Остудить и разлить по баночкам.