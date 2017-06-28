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Совместную акцию приготовили "Леруа Мерлен" и ЖК "Большая Медведица"

, ИА "Амител"
Все покупатели квартир в ЖК "Большая Медведица" получат скидку на покупку стройматериалов в гипермаркете "Леруа Мерлен"

С 1 июня застройщик жилого комплекса "Большая Медведица" предоставляет новоселам скидку на квартиру, которую можно потратить на покупку материалов в гипермаркете "Леруа Мерлен".

Размер скидки зависит от метража квартиры. Приобрести квадратные метры можно по новой акции в строящемся доме по адресу Пролетарская, 150. Тем, кто хочет стать счастливым обладателем нового современного жилья, следует поторопиться – предложение действует  только до 31 июля 2017 года.

В жилом комплексе "Большая Медведица" сданы первые три здания. Сейчас продолжается строительство четвертого по адресу ул. Пролетарская, 150. Рабочие заполняют монолитный корпус газобетоном, утепляют фасад, устанавливают окна. Также ведется строительство двухуровневой подземной парковки. Внутри дома проводятся инженерные сети.

Новоселы получат жилье, комфортное во всех смыслах. В каждой квартире есть большие теплые панорамные лоджии, которые обеспечивают дополнительную инсоляцию комнат. Высота потолков – 2,75 метра, что позволяет использовать пространство по максимуму. В каждой квартире установлены качественные металлические двери с двойным замком и все приборы учета.

Свои автомобили жильцы "Большой Медведицы" смогут оставлять на двухуровневой подземной парковке, где им не будет страшна любая непогода. Спуститься на парковку можно на лифте со своего этажа.

Приобрести квартиру в "Большой Медведице" можно с помощью рассрочки от застройщика, ипотеки, военной ипотеки, материнского капитала. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ24", АО "Газпромбанк", АО КБ "ФорБанк", ПАО "АК БАРС" Банк.

Проектная декларация размещена на сайте http://www.adalin-stroy.ru/upload/iblock/673/673612599f5243e254709d2be8d25282.pdf

Подробнее о жилом комплексе "Большая Медведица" можно узнать по телефону: 533-233 или на сайте gk-bm.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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