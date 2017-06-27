Власти Забайкальского края нашли квартиру в Чите для женщины, пожаловавшейся напрямую президенту России Владимиру Путину на "непригодные условия" своей жилплощади. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, женщина получила квартиру площадью 45,2 квадратных метра в Чите на улице Народной. Пока она ей предоставлена по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности.
Напомним, 15 июня прошла "прямая линия" с Владимиром Путиным. Одной из обратившихся оказалась Наталья Калинина. Она рассказала, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года. После этого власти предоставили ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Глава российского государства пообещал решить этот вопрос.
Комментарии
Сами власти без Путина это решить не могли. Нафиг нужны таки власти?