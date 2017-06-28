В минувшие выходные сборная России по футболу в матче третьего тура Кубка конфедераций в Казани со счетом 1:2 (1:1) потерпела поражение от команды Мексики. Наш земляк – полузащитник сборной России Александр Ерохин считает, что сборная приобрела опыт, который поможет ей на чемпионате мира через год.

Барнаульские болельщики наравне со всей страной поддерживали своих игроков. Прямая трансляция матча проходила на самом большом экране города на территории ТЦ "Арена". К этому яркому событию была приурочена праздничная развлекательная программа, специальными гостями которой стали группа Gramada, Артем Scoop и Чешир, а своим необычным танцевальным номером порадовала болельщиков группа профессиональных черлидеров "Record". Мероприятие состоялось при поддержке:

Спортивный клуб " ТЕМП "

" PR-компания " ОРГАНИЗАТОР "

" ТРЦ "Арена"

Сегодня в моде здоровый образ жизни. Один из эффективных и приятных способов заполучить спортивную фигуру - футбол. Игры проходят очень активно, что дает организму сильную физическую нагрузку. Футбол включает в себя разнообразные повороты корпуса, рывки, выпады, бег, сильные удары ногами. Если не просто толкать мяч, а воспринимать игру как тренировку, такие занятия могут стать отличным вариантом для регулярного тренинга.

Чтобы попасть на "Час дворового футбола" в "Темпе", нужно выполнить три несложных действия:

1) Посмотреть расписание на сайте;

2) Прийти и оплатить абонемент по летним ценам;

3) Не забыть забрать пригласительный на час массового катания в ледовом дворце "Динамо".

"Час дворового футбола" – это уникальный для города проект, объединяющий детей и родителей, людей из разной социальной среды, разного характера и возраста. Благодаря этому проекту каждый может приобщиться к игре миллионов. Ежедневно в назначенный час можно прийти в клуб, где опытный тренер поможет сформировать команды и рассудить спорные моменты.

"Час дворового футбола" существует на площадке спортивного клуба "ТЕМП"