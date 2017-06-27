Поисковый отряд "Поиск" из Белокурихи отправился в Барятинский район Калужской области, чтобы принять участие в межрегиональной поисковой экспедиции "Западный фронт-4". Об этом сообщает пресс-секретарь Краевого дворца молодёжи.
Алтайская экспедиция поедет работать в Калужскую область уже во второй раз. На этот раз бойцы отряда займутся поисками без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Все бойцы отряда – Сергей Языков, Дмитрий Абалымов и Мария Савенко – отправятся на "Вахту Памяти" впервые.
Вахта начнет свою работу 1 июля, а завершит 14 июля погребением найденных останков солдат Красной армии.
Как сообщалось ранее, в рамках "Вахты Памяти" поисковые отряды Алтайского края организуют экспедиции на места боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Там члены экспедиции находят неизвестные воинские захоронения, устанавливают имена погибших и пропавших без вести при защите Отечества, ищут их родных и близких для того, чтобы передать останки воинов и их личных вещей. В этом году бойцы из Алтайского края планируют принять участие в восьми экспедициях.
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