Фото: eurasian-defence.ru
НАТО обеспокоено ростом боевой мощи России, заявил председатель военного комитета альянса Петр Павел.
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Politico, в НАТО отмечают увеличение военного потенциала РФ "практически на каждом уровне".
"Нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у России есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", — подчеркнул Петр Павел.
При этом он детально не дал объяснений, где именно увеличивается военное присутствие России, обратив внимание только на размещение баллистических ракет в Крыму и Калининграде. Также он добавил, что российская армия переживает масштабную модернизацию.
Комментарии
Рост военной мощи России пугает нато.
Рост нищеты российского населения сводит на нет предыдущую сташилку. Нато спокойно.