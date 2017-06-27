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Новости

Рост военной мощи России пугает НАТО

, ИА "Амител"
В альянсе обеспокоены развитием РФ своих возможностей в ядерной составляющей

Фото: eurasian-defence.ru

НАТО обеспокоено ростом боевой мощи России, заявил председатель военного комитета альянса Петр Павел.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Politico, в НАТО отмечают увеличение военного потенциала РФ "практически на каждом уровне".

"Нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у России есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", — подчеркнул Петр Павел.

При этом он детально не дал объяснений, где именно увеличивается военное присутствие России, обратив внимание только на размещение баллистических ракет в Крыму и Калининграде. Также он добавил, что российская армия переживает масштабную модернизацию.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2017 12:31
- гость -

Рост военной мощи России пугает нато.
Рост нищеты российского населения сводит на нет предыдущую сташилку. Нато спокойно.

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