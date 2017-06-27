Вторник, 27 Июнь, 14:20

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59
€ 66,08
Brent
$ 51,5
29°
Обь
310см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Выпускные балы-2017
Новости

Рост военной мощи России пугает НАТО

, ИА "Амител"
В альянсе обеспокоены развитием РФ своих возможностей в ядерной составляющей

Фото: eurasian-defence.ru

НАТО обеспокоено ростом боевой мощи России, заявил председатель военного комитета альянса Петр Павел.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Politico, в НАТО отмечают увеличение военного потенциала РФ "практически на каждом уровне".

"Нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у России есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", — подчеркнул Петр Павел.

При этом он детально не дал объяснений, где именно увеличивается военное присутствие России, обратив внимание только на размещение баллистических ракет в Крыму и Калининграде. Также он добавил, что российская армия переживает масштабную модернизацию.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.06.2017 12:31
- гость -

Рост военной мощи России пугает нато.
Рост нищеты российского населения сводит на нет предыдущую сташилку. Нато спокойно.

0  0
27.06.2017 12:48
гость


27.06.2017 12:31
- гость -


А может и наоборот, чем бедней Россия, тем страшней натовцам? Бедная ядерная Россия может взорвать мир всего лишь 11 раз, вот они и опасаются

0  0
27.06.2017 12:55
- гость -


27.06.2017 12:31
- гость -
Рост военной мощи России пугает нато.
Рост нищеты российского населения сводит на нет предыдущую сташилку. Нато спокойно.

Ты российский нищий? Или ты думаешь, ракеты порежем, раком к пиндосам с Европой повернемся как в "святые 90 е", то количество нищих уменьшится.......Че то количество крузеров на дорогах зашкаливает, че то в торговых центрах народа не уменьшается.....

0  0
27.06.2017 13:00
- гость -

http://img15.nnm.me/b/9/6/e/6/fa7b38a51caeba2fe4c0a7d894f.jpg

0  0
27.06.2017 13:01
- гость -

27.06.2017 12:31
- гость -

Нато это военно-политический альянс.Соответственно его заботят вопросы военные и военно-прикладного характера.Также не обходят стороной любые действия политического руководства.Это прямой интерес этого блока.Вопросы экономической составляющей их интересуют только,если это касается опять же военной сферы.И не более.А уж в нищете живут россияне,или с жиру бесятся,этой нате-вообще по биробиджану.
нато-декларативно "мощная" организация.На самом деле-гоп компания,с кучей финансово-технических проблем.И таки да,в нате напуганы.Они очень часто пугаются.А что с них взять?Собрались в стаю шакалы,жмутся от страха друг к другу.И у многих на памяти уроки прошлых лет,как за их наглую самоуверенность и веерную распальцовку,Россия сначала давала им по зубам у себя,а затем гнала ущербных до их хат на пинках.

0  0
27.06.2017 13:16
- гость -

Это где так было?

0  0
27.06.2017 13:29
гость

27.06.2017 13:00
- гость

Там в таблице нет самого главного, от которого всему миру пипец придет - ядерного оружия. А количество пукалок уже не важно

0  0
27.06.2017 13:31
Гость

Меня вот тоже бесит. Нищая Россия. Сидя целыми днями с бутылкой пива за компом или на лавке трудно жить в достатке. Кто хочет тот зарабатывает. Кому нравится ныть тот ноет. Согласен уровень жизни в целом ниже чем у европейцев. Просто у нас на одного рабочего два пенсионера, 3 наркомана и 4 алкоголика приходится. Пенсионеры живут плохо в основном те у кого дети пьющие. Кроме того, народ наш сложный очень, хочет все, сразу и без усилий.

0  0
27.06.2017 13:32
гость

Я бы отличал реальный и показной испуг НАТО. Реально, все что боится НАТО, это то, что их перестанут финансировать или вообще распустят. А для этого им показательно надо боятся России. Не столько боятся, сколько пугать тех, кто их финансирует

0  0
27.06.2017 13:36
гость


27.06.2017 13:31
Гость

Ну не все уж так, кроме наркоманов и алкоголиков, есть еще учителя, воспитатели, санитарки

0  0
27.06.2017 13:48
- гость -

Это ж откуда столько троллей едерасов вылезло? Прям все колхозники на крузаках в таиланд ездят, по вашим словам.

0  0
27.06.2017 13:59
гость

НАТО по хрену как тут население, главное, что у этого населения есть ядерное оружие, а если они пугать не будут, их распустят

0  0
27.06.2017 14:09
- гость -

Хорошо, что Россия производит все больше и больше оружия, ракет, самолетов и бомб.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
14:17
"Стоимость" человеческой жизни в России превысила 1,2 млн долларов 0
14:15
"VIP-варенье": из чего готовят традиционный десерт известные люди Барнаула? 0
14:13
Жена Этуша объяснила состояние актера отсутствием парковки у больницы 0
14:02
Достойная и своевременная: губернатор края о заработной плате на Алтае 1
13:49
Врачи оценивают состояние Владимира Этуша как тяжелое 0
13:42
ЛДПР восстанавливает детские площадки в Заринске 0
13:33
Вони — бой: как в Барнауле борются с "флёром" от очистных сооружений. Видео 1
13:24
Более двух тонн китайской картошки с бурой гнилью уничтожили в Барнауле 1
13:12
Вишня, опята и сайра: "Яндекс" вычислил любимые продукты жителей Алтая 0
13:03
Землетрясение произошло в 45 километрах от Томска 0
12:52
Экспедиция с Алтая уехала искать без вести пропавших бойцов ВОВ под Калугу 0
12:42
Алтайские власти направят еще один миллиард рублей на зарплату бюджетникам 3
12:32
Разводилы и кидалы: как мошенники обманывают жителей Алтайского края 4
12:23
Рост военной мощи России пугает НАТО 13
12:12
Власти Забайкалья нашли квартиру для женщины, пожаловавшейся Путину 3
12:06
Фотоновости. Капот сложился "горкой" у иномарки в результате ДТП в Барнауле 1
12:00
Соревнования по мини-футболу пройдут в Павловске 0
11:51
Фотоновости. Садовод на Алтае откопал десяток артиллерийских снарядов 4
11:38
Двух собак, выкрашенных в розовый цвет, спасли волонтеры в Геленджике 0
11:28
Два новых железнодорожных вокзала решено построить в Москве 1
11:14
Авиабилеты из Барнаула в Сочи и Анапу подешевели 10
11:04
Исчезнувшего жителя Тюмени ищут волонтеры в Алтайском крае 0
10:50
Барнаульская школьница получила срок за закладку наркотиков 6
10:36
Барнаульский сереброплавильный завод предложили включить в список ЮНЕСКО 5
10:21
Фотоновости. Житель Алтайского края украл у соседей золотые изделия 1
10:16
Суд над бывшим замом начальника УМВД Барнаула Арестовым стартует 10 июля 0
10:05
Фотоновости. В Барнауле угонщики, не сумев завести мотоцикл, сожгли его 4
09:51
Проезд в Барнауле можно будет оплатить с помощью брелоков и смартфонов 12
09:36
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем молодежи 2
09:22
Экс-сотрудника Госинспекции на Алтае ждет суд за взяточничество 2
09:14
Жители поселка Школа Садоводов жалуются на суточное отключение воды и света 3
09:01
Молодого человека обвиняют в убийстве барнаульского юриста брючным ремнем 25
09:00
Почему стоит покупать мясо алтайских производителей для шашлыков? 2
08:50
Пятеро человек тушили полыхавшую сторожку в Бийске 0
08:34
Time включил Дональда Трампа в список самых влиятельных людей в сети 3
08:17
Почти 30 человек тушили горящий частный жилой дом в Барнауле 0
08:00
Что взять с собой на отдых? 0
07:45
Стать мэром Барнаула: как известные в политкругах люди выбирали профессии 0
07:24
Автоворы в Алтайском крае стали чаще угонять старые автомобили 6
07:03
Двухуровневую дизайнерскую квартиру продают в Барнауле за 9,9 млн рублей 15
06:44
Тушить с вертолета: как авиаторы спасают леса Алтайского края от пожаров 1
06:23
Грозы с градом и 33-градусную жару обещают в Алтайском крае 27 июня 0
06:01
Барнаул включили в список городов, стоящих на грани коммунальной катастрофы 20
05:25
Проголодавшиеся россияне чаще всего ищут в интернете рецепты блюд из курицы 5
04:55
Сечин спрогнозировал ситуацию при сохранении цены на нефть в $40 10
03:03
Рогозин ответил анекдотом на вопрос об отношении России к санкциям 1
02:22
Участников команды КВН "Союз" задержали в Беларуси за крутящийся спиннер 8
01:04
Продукты дорожают в пять раз быстрее, чем растет официальная инфляция 12
00:45
Марадона: Путин попросил меня кое-что сделать для ЧМ-2018 0
23:45
Голая женщина с розовой сумкой пришла в отделение Сбербанка 18

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.