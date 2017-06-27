Фото: eurasian-defence.ru
НАТО обеспокоено ростом боевой мощи России, заявил председатель военного комитета альянса Петр Павел.
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Politico, в НАТО отмечают увеличение военного потенциала РФ "практически на каждом уровне".
"Нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у России есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", — подчеркнул Петр Павел.
При этом он детально не дал объяснений, где именно увеличивается военное присутствие России, обратив внимание только на размещение баллистических ракет в Крыму и Калининграде. Также он добавил, что российская армия переживает масштабную модернизацию.
Комментарии
Рост военной мощи России пугает нато.
Рост нищеты российского населения сводит на нет предыдущую сташилку. Нато спокойно.
27.06.2017 12:31
- гость -
А может и наоборот, чем бедней Россия, тем страшней натовцам? Бедная ядерная Россия может взорвать мир всего лишь 11 раз, вот они и опасаются
27.06.2017 12:31
- гость -
Рост военной мощи России пугает нато.
Рост нищеты российского населения сводит на нет предыдущую сташилку. Нато спокойно.
Ты российский нищий? Или ты думаешь, ракеты порежем, раком к пиндосам с Европой повернемся как в "святые 90 е", то количество нищих уменьшится.......Че то количество крузеров на дорогах зашкаливает, че то в торговых центрах народа не уменьшается.....
27.06.2017 12:31
- гость -
Нато это военно-политический альянс.Соответственно его заботят вопросы военные и военно-прикладного характера.Также не обходят стороной любые действия политического руководства.Это прямой интерес этого блока.Вопросы экономической составляющей их интересуют только,если это касается опять же военной сферы.И не более.А уж в нищете живут россияне,или с жиру бесятся,этой нате-вообще по биробиджану.
нато-декларативно "мощная" организация.На самом деле-гоп компания,с кучей финансово-технических проблем.И таки да,в нате напуганы.Они очень часто пугаются.А что с них взять?Собрались в стаю шакалы,жмутся от страха друг к другу.И у многих на памяти уроки прошлых лет,как за их наглую самоуверенность и веерную распальцовку,Россия сначала давала им по зубам у себя,а затем гнала ущербных до их хат на пинках.
Это где так было?
27.06.2017 13:00
- гость
Там в таблице нет самого главного, от которого всему миру пипец придет - ядерного оружия. А количество пукалок уже не важно
Меня вот тоже бесит. Нищая Россия. Сидя целыми днями с бутылкой пива за компом или на лавке трудно жить в достатке. Кто хочет тот зарабатывает. Кому нравится ныть тот ноет. Согласен уровень жизни в целом ниже чем у европейцев. Просто у нас на одного рабочего два пенсионера, 3 наркомана и 4 алкоголика приходится. Пенсионеры живут плохо в основном те у кого дети пьющие. Кроме того, народ наш сложный очень, хочет все, сразу и без усилий.
Я бы отличал реальный и показной испуг НАТО. Реально, все что боится НАТО, это то, что их перестанут финансировать или вообще распустят. А для этого им показательно надо боятся России. Не столько боятся, сколько пугать тех, кто их финансирует
27.06.2017 13:31
Гость
Ну не все уж так, кроме наркоманов и алкоголиков, есть еще учителя, воспитатели, санитарки
Это ж откуда столько троллей едерасов вылезло? Прям все колхозники на крузаках в таиланд ездят, по вашим словам.
НАТО по хрену как тут население, главное, что у этого населения есть ядерное оружие, а если они пугать не будут, их распустят
Хорошо, что Россия производит все больше и больше оружия, ракет, самолетов и бомб.