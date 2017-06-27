Доходы бюджета Алтайского края выросли на 1 млрд 529 млн рублей. За счет чего это произошло и на что пойдут эти средства? Так, около миллиарда рублей пойдет на зарплаты бюджетникам. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 26 июня, рассказал заместитель председателя регионального правительства, министр финансов Алтайского края Владимир Притупов.

Так, доходы краевого бюджета будут увеличены на 1 млрд 529 млн рублей. После внесения поправок доходная часть казны составит 81 млрд 839 млн рублей.

На 746 млн рублей выросли собственные доходы (в целом в бюджете 46 млрд 21 млн рублей). Это произошло за счет роста акцизов на горюче-смазочные материалы и ликеро-водочные изделия.

Еще 783 млн рублей — безвозмездные поступления из федерального бюджета (итого в бюджете 35 млрд 818 млн рублей). Это целевые средства, которые направляются на конкретные расходы.

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За счет дополнительных доходов растут и расходы — на 1 млрд 891 млн рублей, до 87 млрд 783 млн рублей. Кроме того, примерно на 1,5 млрд рублей произошло перераспределение расходов краевого бюджета, поэтому в целом сумма обновленных трат превышает 3 млрд рублей.

Самая большая статья новых трат — выплата заработной платы бюджетникам (субвенции на зарплату учителям, работникам дошкольных учреждений, работникам системы здравоохранения и социальной защиты) — 1 млрд 099 млн рублей. Изначально в бюджете на увеличение фонда оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях было предусмотрено 1,9 млрд.

1 млрд рублей направят на краевую адресную инвестиционную программу, за счет чего ее общий бюджет на 2017 год составит 5,2 млрд рублей.

500 млн рублей пойдет на увеличение дорожного фонда. Теперь он составит 9,2 млрд рублей.

252 млн рублей — на бюджетные ассигнования на финансовую поддержку объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе на реализацию программы "Ремонт 100 скважин" — 122 млн рублей.

226 млн рублей — на социальные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам (всего в бюджете на "социалку" — 32 млрд 440 млн рублей).

200 млн рублей — на дотации на сбалансированность местных бюджетов районов и городов (всего в 2017 году 22 млрд 5 млн рублей).