"Яндекс" изучил поисковые запросы жителей Алтайского края и выяснил, какие продукты, а также какие блюда являются для них самыми любимыми.
Итак, что касается продуктов, то на первом месте находится вишня. Далее идут опята, сайра, карась, виктория, простокваша, ревень, жимолость, ранетки и кириешки. Парад блюд открывает блюдо узбекской кухни лагман. Далее идут торт "Черепаха", хе, хреновина, калачики, подлива, бешбармак, салат "Шапка Монамаха", пельмени и бигус.
Отмечается, что Алтайский край — единственный российский регион, где в топ-10 блюд вошла "Шапка Мономаха". Это салат из свеклы, сыра, моркови, зерен граната и других продуктов. Это также единственный регион в Сибири, для которого характерен ревень.
Между тем в России главным продуктом остается курица. Каждую неделю "Яндекс" отвечает более чем на 765 тысяч запросов о различных рецептах с использованием этого продукта.
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