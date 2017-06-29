Четверг, 29 Июнь, 10:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,54
€ 67,69
Brent
$ 51,5
24°
Обь
294см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Объявлен старт продаж квартир в жилом комплексе "Новый квартал"

, ИА "Амител"
Отличительной особенностью квартир станет повышенная шумоизоляция

Строительная компания ООО "Мой Дом" объявляет об открытии продаж квартир в первом строящемся доме в жилом комплексе "Новый квартал" по адресу ул. Челюскинцев, 80в.

"Новый квартал" расположился недалеко от центра города. Здесь сформирована социальная и транспортная инфраструктура, в шаговой доступности — маршруты общественного транспорта. Из квартала имеется быстрый выезд на новый мост.

Комплексный подход при проектировании квартала предполагает зонирование на парковочные площади и территории отдыха для детей и взрослых, а также рационально сформированные пешеходные связи.

В ночное время освещение площадок будет обеспечивать сеть парковых светильников, а безопасность – видеокамеры, расположенные на зданиях.

Первый  18-этажный монолитный дом с кирпичным заполнением стен рассчитан на 238 квартир. В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв. м до 47,69 кв. м. На первом этаже расположены колясочные, магазины и офисы.

Квартиры максимально готовы к ремонту: стены и стяжка пола выполнены в рамках незначительных допустимых отклонений. Будущим новоселам не придется переделывать работу за строителями. С такими условиями можно будет сделать ремонт в рекордно короткие сроки.

Отличительной технической особенностью квартир в этом проекте станет наличие минераловатной шумоизоляции в полу и смежных межквартирных стенах.

В каждой планировке теплая лоджия с шириной, позволяющей расположить кровать, а кто не нуждается в дополнительном спальном месте, может разместить там кабинет или комнату отдыха.

На старте продаж квартиры представлены от 940 000 рублей.

Квартиры в новом доме можно приобрести как за наличный расчет, так и с помощью рассрочки, предоставляемой застройщиком сроком на один год.

Срок сдачи первого дома в новом жилом комплексе – первый квартал 2020 года.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://xn--80aabo8ahdln6a.xn--p1ai/upload/iblock/4f8/proektnaya-deklaratsiya-s-vnesennymi-izmeneiyami-ot-16.06.2017.pdf

Оценить качество отделки и получить консультацию специалиста  можно по адресу: ул. Гулькина, 41 или по тел.: 533-991.
Сайт БАРНАУЛДОМ.РФ
 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

29.06.2017 08:41
- гость -

У нас все недалеко от центра города.

0  0
29.06.2017 08:42
гость

...идиотская планировка, только для студентов под сдачу

0  0
29.06.2017 08:42
Шашлык

"Квартиры максимально готовы к ремонту: стены и стяжка пола выполнены в рамках незначительных допустимых отклонений" - вроде понятно, но напрягают эти отклонения))

"Отличительной технической особенностью квартир в этом проекте станет наличие минераловатной шумоизоляции в полу и смежных межквартирных стенах." - простите, стены из гипсокартона?????

"В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв. м до 47,69 кв. м"
"На старте продаж квартиры представлены от 940 000 рублей."
Имеем: 940000/19,51=48180 руб. за квадрат??

0  0
29.06.2017 08:44
- гость -

18-этажный монолитный дом с кирпичным заполнением стен рассчитан на 238 квартир. В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв. м до 47,69 кв. м

муравейник...

0  0
29.06.2017 08:59
- гость -

2017 год на дворе. Кому строят эти мологабаритные не пригодные для жизни курятники?

0  0
29.06.2017 09:09
- гость -

19,51... общая площадь? Квартира? Вы серьезно? Однокомнатная хрущовка - 30,5. Там же не повернуться даже одному. А тут новый дом.

0  0
29.06.2017 09:12
- гость -

Уо-ха-ха!!!
Трущобы

0  0
29.06.2017 09:12
- гость -


29.06.2017 09:09
- гость -

вот такие сейчас квартиры. у меня в общаге комната была 18 квадратов))

0  0
29.06.2017 09:34
белка

это просто ужас... клетушки... о чем думали, когда планировали.... это общежитие???

0  0
29.06.2017 09:35
- гость -

На четверых?

0  0
29.06.2017 09:46
фома

ну реально бред сивой кобылы, современные хрущевки, лучше уж на вторичке взять 121 или 97 серию и дешевле выйдет

0  0
29.06.2017 09:47
09-12

29.06.2017 09:35
- гость -

На четверых?

нет. я с женой жил.

0  0
29.06.2017 09:49
- гость -

В Гонконге квартиры меньше 2 кв.м., а вы недовольны. Для японца или китайца 19 кв.м. - огромный дворец.

0  0
29.06.2017 09:57
- гость -

29.06.2017 09:49
- гость -
Меньше 2 кв? Это новое слово в архитектуре, однако...

0  0
29.06.2017 10:06
- гость -


29.06.2017 09:57
- гость -
а ты погугли, там и фоточки есть

0  0
29.06.2017 10:08
из клетушки

Ну можно подумать все тут живут в собственных коттеджах...... А у кого коттеджи и дворцы с садами, те явно на амике комментарии не оставляют, им просто некогда - бабло зарабатывают. Для вас, нищебродов, получается и строят.

0  0
29.06.2017 10:11
- гость -


29.06.2017 10:08
из клетушки
А я вот, к примеру, принципиально не хочу в коттедж, там работы очень много, постоянный гемор и заморочки, а я ленивый, да и можно время проводить гораздо более приятно и полезно. Вот и живу в клетушке и радуюсь, хотя и бабло есть.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
10:06
Четверых маленьких утят нашли у барнаульской многоэтажки 0
09:51
Еще хуже: что такое вайпы и почему они опаснее сигарет? 3
09:34
Фотоновости. Грузовик с прицепом вспыхнул на трассе в Новосибирской области 0
09:30
Как приготовить вкусный шашлык? 1
09:29
Рубцовчанин пикетирует АКЗС и требует спасти город от превращения в болото 4
09:16
Неизвестные протаранили на машине ворота резиденции президента Бразилии 1
09:07
Пожар произошел в мебельном цехе в Славгороде 1
08:59
Коршун свил гнездо в центре Новосибирска – СМИ 0
08:39
Трехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 29 июня 0
08:30
Объявлен старт продаж квартир в жилом комплексе "Новый квартал" 17
08:18
Пять уголовных дел возбудили в отношении экс-президента Приднестровья 0
07:44
Показываем, как в Барнауле ремонтируют Красноармейский проспект 4
07:32
Что такое онлайн-кассы, когда они появятся и чем будут полезны покупателям? 10
07:26
Жми на газ: как сильно подорожает "голубое топливо" для жителей Алтая? 2
07:03
Квартиру с панорамой на центр города продают в Барнауле за 8,7 млн рублей 2
06:50
Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля? 78
06:36
Что изменится при выплате больничного листа с июля 2017 года в Алтайском крае? 28
06:24
Жара и дожди ожидаются в Алтайском крае 29 июня 0
06:01
Так рождается Арбат: пешеходную улицу готовят к открытию в Барнауле. Фото 7
05:50
Житель Томска оставил своего 11-месячного ребенка на жаре в автомобиле 5
04:02
Смотрим, как гонщик на пит-стопе упорно пытается закрыть дверь 3
03:01
Подальше от Чечни и незнакомцев: в Британии выпустили памятку к ЧМ-2018 1
02:02
Туристы из Сургута украли в Турции туалетную бумагу и цветы с клумбы 3
01:26
Экс-президенту Южной Кореи заочно вынесли смертный приговор в КНДР 6
00:57
Осужденные к принудительным работам будут "чалиться" в РЖД 0
23:58
Росавтодор обещает через два года привести в порядок 85% дорог 3
23:42
Путин: зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов у наших границ 2
23:11
Госдума рассмотрит блокировку в России иноземных СМИ 0
22:56
Telegram предоставил требуемые по закону данные для внесения в реестр 2
22:25
Когда в России начнут работать электронные больничные и как их оформлять? 1
22:15
Россия спустя полгода готовит ответные меры на высылку дипломатов из США 1
21:57
"Веселый молочник" передал видео-привет из больницы в Барнауле 2
21:37
Следователи нашли девушку, которая за рулем "Мерседеса" сбила байкера 0
21:05
Усманов объявил конкурс стартапов с призами по миллиону рублей 0
20:54
Фанаты Шурыгиной объявили охоту на блогера, который довел ее до истерики 0
20:25
Автомобиль МЧС влетел во внедорожник в Новоалтайске 1
20:03
Стела с изображением медведя появилась в Барнауле в районе лестницы ВДНХ 1
19:43
Житель Заринска получил срок за попытку убийства друга на глазах у детей 0
19:32
"Твин Пикс", #Лешаправ и девочка на вокзале: о чем говорят соцсети 0
19:22
Пьяная мать на Кубани бросила новорожденную дочь на дороге и ушла 0
19:08
Коротко о главном: имидж, рост цен и "алтайский пленник" на Украине
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 июня
18:50
Трамп во время переговоров отвлекся на улыбку ирландской журналистки 0
18:24
"Роснефть" восстанавливается после мощной кибератаки 0
18:04
Минобороны не подтвердило информацию о захваченном в плен россиянине в ЛНР 5
17:48
18-летний житель Алтайского края едва не убил вилами полицейского 1
17:37
Группа мошенников на Алтае воровала полученные в аренду автомобили 0
17:22
Владимира Этуша перевели из реанимации в нейрохирургию 0
17:16
Авиакомпания в Японии заставила инвалида ползком подниматься по трапу 1
17:08
Отделения почты в Барнауле работают по "сокращенке" из-за нехватки кадров 9
16:48
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.