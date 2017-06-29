Строительная компания ООО "Мой Дом" объявляет об открытии продаж квартир в первом строящемся доме в жилом комплексе "Новый квартал" по адресу ул. Челюскинцев, 80в.
"Новый квартал" расположился недалеко от центра города. Здесь сформирована социальная и транспортная инфраструктура, в шаговой доступности — маршруты общественного транспорта. Из квартала имеется быстрый выезд на новый мост.
Комплексный подход при проектировании квартала предполагает зонирование на парковочные площади и территории отдыха для детей и взрослых, а также рационально сформированные пешеходные связи.
В ночное время освещение площадок будет обеспечивать сеть парковых светильников, а безопасность – видеокамеры, расположенные на зданиях.
Первый 18-этажный монолитный дом с кирпичным заполнением стен рассчитан на 238 квартир. В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв. м до 47,69 кв. м. На первом этаже расположены колясочные, магазины и офисы.
Квартиры максимально готовы к ремонту: стены и стяжка пола выполнены в рамках незначительных допустимых отклонений. Будущим новоселам не придется переделывать работу за строителями. С такими условиями можно будет сделать ремонт в рекордно короткие сроки.
Отличительной технической особенностью квартир в этом проекте станет наличие минераловатной шумоизоляции в полу и смежных межквартирных стенах.
В каждой планировке теплая лоджия с шириной, позволяющей расположить кровать, а кто не нуждается в дополнительном спальном месте, может разместить там кабинет или комнату отдыха.
На старте продаж квартиры представлены от 940 000 рублей.
Квартиры в новом доме можно приобрести как за наличный расчет, так и с помощью рассрочки, предоставляемой застройщиком сроком на один год.
Срок сдачи первого дома в новом жилом комплексе – первый квартал 2020 года.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://xn--80aabo8ahdln6a.xn--p1ai/upload/iblock/4f8/proektnaya-deklaratsiya-s-vnesennymi-izmeneiyami-ot-16.06.2017.pdf
Оценить качество отделки и получить консультацию специалиста можно по адресу: ул. Гулькина, 41 или по тел.: 533-991.
Сайт БАРНАУЛДОМ.РФ
Комментарии
У нас все недалеко от центра города.
...идиотская планировка, только для студентов под сдачу
"Квартиры максимально готовы к ремонту: стены и стяжка пола выполнены в рамках незначительных допустимых отклонений" - вроде понятно, но напрягают эти отклонения))
"Отличительной технической особенностью квартир в этом проекте станет наличие минераловатной шумоизоляции в полу и смежных межквартирных стенах." - простите, стены из гипсокартона?????
"В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв. м до 47,69 кв. м"
"На старте продаж квартиры представлены от 940 000 рублей."
Имеем: 940000/19,51=48180 руб. за квадрат??
18-этажный монолитный дом с кирпичным заполнением стен рассчитан на 238 квартир. В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв. м до 47,69 кв. м
муравейник...