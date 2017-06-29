Строительная компания ООО "Мой Дом" объявляет об открытии продаж квартир в первом строящемся доме в жилом комплексе "Новый квартал" по адресу ул. Челюскинцев, 80в.

"Новый квартал" расположился недалеко от центра города. Здесь сформирована социальная и транспортная инфраструктура, в шаговой доступности — маршруты общественного транспорта. Из квартала имеется быстрый выезд на новый мост.

Комплексный подход при проектировании квартала предполагает зонирование на парковочные площади и территории отдыха для детей и взрослых, а также рационально сформированные пешеходные связи.

В ночное время освещение площадок будет обеспечивать сеть парковых светильников, а безопасность – видеокамеры, расположенные на зданиях.

Первый 18-этажный монолитный дом с кирпичным заполнением стен рассчитан на 238 квартир. В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв. м до 47,69 кв. м. На первом этаже расположены колясочные, магазины и офисы.

Квартиры максимально готовы к ремонту: стены и стяжка пола выполнены в рамках незначительных допустимых отклонений. Будущим новоселам не придется переделывать работу за строителями. С такими условиями можно будет сделать ремонт в рекордно короткие сроки.

Отличительной технической особенностью квартир в этом проекте станет наличие минераловатной шумоизоляции в полу и смежных межквартирных стенах.

В каждой планировке теплая лоджия с шириной, позволяющей расположить кровать, а кто не нуждается в дополнительном спальном месте, может разместить там кабинет или комнату отдыха.

На старте продаж квартиры представлены от 940 000 рублей.

Квартиры в новом доме можно приобрести как за наличный расчет, так и с помощью рассрочки, предоставляемой застройщиком сроком на один год.

Срок сдачи первого дома в новом жилом комплексе – первый квартал 2020 года.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://xn--80aabo8ahdln6a.xn--p1ai/upload/iblock/4f8/proektnaya-deklaratsiya-s-vnesennymi-izmeneiyami-ot-16.06.2017.pdf

Оценить качество отделки и получить консультацию специалиста можно по адресу: ул. Гулькина, 41 или по тел.: 533-991.

Сайт БАРНАУЛДОМ.РФ

