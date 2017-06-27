Специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай приняли решение уничтожить партию китайского картофеля весом 2,193 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В этом продукте специалисты ведомства нашли опасное карантинное заболевание – бурая гниль. В понедельник, 26 июня, вся партия была уничтожена на полигоне ТБО Барнаула.
Как уточняют в ведомстве, возбудитель бурой гнили развивается внутри клубней. Листья растения начинают желтеть, корни — гнить. Бурая гниль картофеля снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери клубней могут превышать 40%.
Комментарии
Ужас. Кругом опасности. 2 тонны - это много!