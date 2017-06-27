Фото: theherald.com.au
Геофизики накануне поздно вечером зарегистрировали землетрясение, произошедшее недалеко от Томска, передает "Интерфакс".
Согласно информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", подземный толчок произошел 26 июня в 23:18 в 45 километрах на северо-восток от областной столицы.
Тип подземного толчка определяется именно как землетрясение, магнитуда которого определяется показателем 3.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, заявили, что жители области и самого Томска не ощутили колебаний.
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