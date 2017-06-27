Житель Алтайского края получил 2,5 года условно за то, что хотел дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что случай произошел в марте этого года. Мужчина во избежание ответственности не выполнил требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Чтобы избежать наказания, он предложил сотрудникам ГИБДД 15 тысяч рублей, чтобы они не составляли протокол о нарушении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Мало предложил, вот и получил срок
Только таким образом и нужно учить быков на дороге. Лихих и все себе позволяющих лучше сразу судить и садить. Будут в следующий раз послушными и начнут себя вести по человечески, начиная осознавать, что перед ним российский офицер полиции, а не равная ему шулупонь.
Если тебя остановил милиционер, то это менты, а если полицейский, - то это понты!
27.06.2017 14:51
- гость -
.. осознавать, что перед ним российский офицер полиции...
Прослезился.
27.06.2017 15:02
4ugun
Думаю, мразь, про которого написана статья, выл белугой и запомнил на всю жизнь урок, как ставить себя вровень с российским офицером при исполнении служебных обязанностей. Конечно лучше не доходить до подобного, поэтому, понимаю ваши неподдельные слезы.
Так я не понял. Он ПРЕДЛОЖИЛ или ДАЛ? Если предложил, то это только слова, а не состав преступления. А если дал, то значит мент взял. Тогда и его на нары.
27.06.2017 15:38
- гость -
Зайдите на сайт суда. Ознакомьтесь с делом. Никаких секретов нет.
плюсану. привыкли все решать взятками.
не... бухим ездить, не будет проблемы.
Так а права то забрали? А 30 рублей штрафа за пьяную езду? (вроде бы столько? )
Че-то как то не понятно ничего из статьи.