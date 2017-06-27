Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что состояние знаменитого советского актера оценивается как тяжелое. Об этом пишет РИА "Новости".
"Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градуса", — отметили в медучреждении.
Ранее СМИ писали, что Этуш попал в больницу после травмы, которую получил, упав на лестнице. Уже отменены спектакли в театре, где играет артист.
Сейчас Владимиру Этушу 95 лет. Большую популярность он получил, снявшись в бессмертных комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".
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