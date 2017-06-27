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, ИА "Амител"
В краевой столице продолжают испытывать новую дезодорирующую установку

Фото: youtube.com

Дезодорирующая установка, которая на прошлой неделе была запущена в эксплуатацию на канализационных очистных сооружениях №1 в Барнауле, активно ведет работу.

Как сообщал портал Amic.ru, новинка была приобретена городским водоканалом для нейтрализации неприятного запаха, который особенно тревожит жителей краевой столицы в период жары.

О работе установки в эфире телеканала "Россия 24" рассказал главный инженер Барнаульского водоканала Дмитрий Павлюченко.

Он уточнил, что дезодорирующая установка была произведена в Италии. Она позволяет распылять специальный реагент с ароматизатором, который купирует запах, возникающий на иловых картах.

"Насколько он будет эффективен, покажет время. По опыту других городов мы знаем, что данные мероприятия позволяют купировать запахи достаточно серьезно и при этом не несут больших затрат. Это специально разработанный реагент, который именно своим химическим составом позволяет удерживать такие вещества, как аммиак, сероводород. Именно они доставляют наибольшее беспокойство при вдыхании их человеком", — отметил представитель коммунального предприятия.

Отметим, что эффект от работы установки будет определять независимая лаборатория, которая проведет исследования качества воздуха после применения реагента.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2017 13:39
- гость -

И опять гейропские технологии , и где сколковские и бийсконаукоградские разработки против вони? Да если бы не итальянцы, задохнулись бы в собственном говне.

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