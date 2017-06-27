Экс-губернатор Алтайского края Лев Коршунов третий созыв подряд будет возглавлять Общественную палату региона. Он был избран большинством из 45 новых членов палаты на первом заседании во вторник, 27 июня. Об этом ИА "Амител" сообщил источник с места события.

Коршунов стал главой палаты ожидаемо. Месяц назад в интервью ИА "Амител" он рассказывал о сотрудничестве общественников и власти, о том, почему ОП должна уметь встраиваться в систему, а не идти против течения и быть оппозиционной.

Лев Коршунов является председателем ОП с июня 2012 года (четвертый, пятый и теперь шестой созывы). До недавнего прошлого занимал пост президента Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. В 1994 году был назначен главой администрации Алтайского края, руководил регионом до 1996 года. В разное время был депутатом Верховного Совета РСФСР и Госдумы, членом Совета Федерации, ректором Алтайского технического университета, руководителем Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Алтайскому краю.

В ОП АК шестого созыва 45 общественников. Первых 15 членов утвердили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, еще 15 — губернатор Алтайского края. Позже эти 30 человек утвердили еще 15 членов.

Читайте также: Новый созыв Общественной палаты Алтайского края укомплектован полностью

Примерно половина из них переизбраны из прошлого созыва. Так, например, в палату уже не в первый раз вошли председатель алтайского Крайсовпрофа Владимир Бабушкин, известные экологические общественники Сергей Малыхин и Михаил Шишин, председатель краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяна Величко, глава отделения Агентства социальной информации на базе "Молодых журналистов Алтая" Сергей Канарев, а также Сергий, Митрополит Барнаульский и Алтайский (Сергей Иванников).

Новый созыв будет работать три года.