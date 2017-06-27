ЛДПР проводит акции по очистке детских площадок в Заринске. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Первый такой объект — игровое сооружение для детей в микрорайоне "Балиндер". Партийцы покрасили игровые объекты, убрали мусор, выкосили лишнюю траву. Подобные акции будут проводиться во всех отдалённых микрорайонах города.
"В нашем городе много площадок в плохом состоянии. Причины разные — от недосмотра властей до банального неуважения к чужому труду. Дети должны играть на полноценных развлекательных площадках, а не проводить время в социально опасных местах. Местные жители были приятно удивлены и очень благодарны. Пообещали поддерживать площадку в отличном состоянии", — прокомментировал координатор Заринского городского отделения ЛДПР Дмитрий Мякишев.
Комментарии