Социальную ответственность работодателей в Алтайском крае обсудили на заседании регионального правительства.

Сегодня в регионе 374 предприятия находятся в реестре социально ответственных работодателей. Там работают почти 60 тысяч жителей региона.

Губернатор края Александр Карлин отметил, что среди ответственных работодателей представителей бизнеса меньше, чем представителей бюджетной сферы.

"Альфой и омегой социально ответственного работодателя является выполнение его законных обязанностей по своевременной выплате зарплаты. Заработная плата должна быть достойной и своевременной, как того требует законодательство. При этом под достойной заработной платой в Алтайском крае мы понимаем зарплату не ниже среднеотраслевых показателей по России в целом", — заявил глава региона.

Речь идет о том, что представители отраслевых организаций заходят на региональный рынок с заработной платой для сотрудников, которая значительно уступает другим регионам. Например, за одну и ту же работу в колл-центре специалисты в Барнауле получают меньшую зарплату, чем в Калининграде. От этой тенденции необходимо отказываться, подчеркнул губернатор.

Сегодня Алтайский край занимает шестое место в СФО по уровню заработной платы. Что касается аграрного сектора, то еще три года назад регион значительно уступал по позициям другим субъектам России. Сегодня край находится в середине турнирной таблицы. Темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве составили 108,5%.

Также обязанностью социально ответственного работодателя является своевременная и полная оплата налоговых платежей.

Что касается темпов роста заработной платы, то в текущем году они должны составить 115%.

"Мы внесли поправки предприятиям, которые выплачивают зарплату ниже 17 тысяч рублей. Темпы роста в текущем году должны составлять не ниже 115%. А на предприятиях, которые выплачивают от 17 до 23 тысяч рублей, темпы роста предполагаются 110% и больше", — рассказал министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.