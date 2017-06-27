Фото: w-dog.net
"Стоимость" человеческой жизни в России возросла до 1,2 миллиона долларов, выяснили аналитики Финансового университета при правительстве РФ.
Под этим показателем подразумевается размер справедливого возмещения семьям людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или по месту службы при выполнении служебных обязанностей, а также компенсации за полученную инвалидность.
Увеличение "стоимости" жизни эксперты связывают со стабилизацией отечественной экономики и в целом улучшением настроений населения в конце прошлого – начале текущего года.
В 2015 году "стоимость" жизни в России составляла 654 тысячи долларов. Рост этого показателя налицо.
Примечательно, что среди наиболее требовательных категорий населения, которые наиболее высоко оценивают жизнь человека, — молодежь, состоятельные граждане и люди с высоким уровнем образования.
Раскладка по городам говорит о том, что больше всего жизнь ценят в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже и Ульяновске, а менее всего – в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.
Комментарии
Че за чушь в статье, кому они ее продавать собрались?
Мешок картошки. Не более того
Хорошо, что как бы публично не гневались первые лица государства на упоминания в любых расчетах американского доллара. Как бы не кричали с высоких трибун в нужном мести нужные фразы, все их потуги скатываются на нет. В беседах, в выступлениях, в докладах все чаще и чаще сами произносят и транслируют суммы в долларах. Вот уже и жизнь россиян Финансовый университет при правительстве РФ обсчитывает в американских долларах. Наверное, чтобы правительство России не пересчитывала данную информацию в знакомую валюту следом? Приятно читать новости про растущее благополучие россиян понятное в любом уголке цивилизованного мира.
а как же инфляция?