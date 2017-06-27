Фото: vk.com/barneos22
Оставленный на парковке у барнаульского вокзала чемодан стал причиной оперативного прибытия сюда полиции, кинологов и медиков.
Об этом случае сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "На вокзале забыли чемодан. Бдительная полиция на месте", — отмечает автор заметки.
Также уточняется, что саквояж у машины оставил некий мужчина, который отлучился на пять минут. "Приехала полиция, кинологи, скорая", — сказано в сообщении.
Некоторые комментаторы предполагают, что произошедшее не является случайностью, и связывают инцидент с учениями силовиков.
Комментарии
Молодцы. Заботятся о нас россиянах.
Для 27.06.2017 14:40:
Вы как та слепая девочка с тазиком пельменей из анекдота.
Отрабатывают учения - плохо. Не отрабатывают - плохо.
Если Вы вокруг себя видите только негатив, то мне Вас жаль. Жизнь не так продолжительна, и глупо тратить её на "брызганье слюной по любому поводу".