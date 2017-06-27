Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по биологии, который российские школьники сдали 13 июня. Экзамен по биологии сдали примерно 112 тысяч человек. Об этом пишет "Российская газета".
Издание сообщает, что в этом году до 18% сократилось количество учащихся, которые не набрали и 36 баллов. В прошлом году эта цифра составляла 18,3%.
В 2017-м экзамен по биологии сдавали по-новому. Исчезла тестовая часть, как и в ЕГЭ по другим естественнонаучным предметам. Также добавились новые типы заданий, которые прошли предварительную апробацию.
Комментарии
Может зарплаты учителей биологии повлияли? Может они все ушли в бизнес?
Наглядный пример деградации путинского образования. Верните советскую систему и 90% учеников окажутся дебилами. раисся вперде!
Ну вот он, реальный уровень знаний по биологии))) (При том, что если человек идет ее сдавать, то, наверное, хоть как-то готовится к экзамену. Остальные и того не знают). Так что не стоит удивляться, когда верят в телегонию, пользу гомеопатии, вред ГМО и вакцин, жрут горстями антибиотики и т. д. Закономерный итог.
8 обязательных выпускных по системе ЕГЭ.
При этом 60% выпускников получат не аттестат, а справку о прослушанных уроках. И место работы им - вместо гастарбайтеров. И будет всё нормально в нашем образовании. И в высшей школе тоже.
завтра послезавтра перездатут и статистика подправиться
27.06.2017 15:45
- гость -
А вам на ЕГЭ по русскому языку.