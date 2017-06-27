Фото: youtube.com
Мощный взрыв, прогремевший 27 июня в центре Киева, уничтожил автомобиль Mercedes — по имеющимся данным, один человек погиб.
Момент взрыва на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов зафиксировала камера наблюдения. Как сообщает Life, жертвой ЧП стал водитель немецкого автомобиля. Сама машина оказалась практически полностью уничтожена.
Отмечается, что в салоне мог находиться работник Службы безопасности Украины (СБУ).
По предварительной информации, еще два человека пострадали и были госпитализированы.
Комментарии
Думается, что неравнодушные киевляне помогут народной полиции в установлении истины, если уже домашнее видео из русскоговорящей (?) семьи выложено в открытый доступ то и другие очевидцы не пройдут мимо трагедии.